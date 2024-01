Jüri Ratas Kõlvarti öeldust: see on vale. Seda juttu ei ole olnud

Kõlvart rääkis täna „Vilja küsib“ saates, et oli valmis europarlamenti kandideerima, et näpistada ära hääli, mis oleksid läinud Yana Toomile , Jüri Ratase suurimale konkurendile.

Seda kinnitab ka Yana Toom, kes sõnas Delfile, et oli kodurahu huvides valmis teravaid pingeid maandama. „Ma ei olnud vaimustuses, aga ma annan endale aru, et vahest tuleb oma isiklikust ambitsioonist üle astuda ja käituda nii nagu on vaja erakonnal, et Mihhail ei näinud suurt vaeva selle kokkuleppe saavutamisel, see võttis umbes kaheksa minutit ma arvan,“ sõnas Toom.