Delfi vestles Tallinna ja Tartu lasteaedade direktoritega, et aru saada, kui võitlusvalmis meeleolu lasteaedades valitseb. Juhtide jutu põhjal näib, et kindlat otsust streikima minna pole vastu võetud ning direktorite lauad on streigiavaldustest seni puutumata jäänud. Nagu mitu direktorit siiski rõhutas, on toetusstreigini tervelt paar nädalat aega ning olukorda hakatakse lähipäevil arutama.