VIDEO | Jüri Ratas: fraktsioon valib uue juhi neljapäeval

Ratase sõnul oli aasta esimene fraktsiooni koosolek tehniline. Tööd mõjutab aga liikmete lahkumine oluliselt. „Riigikogus on 11 alalist komisjoni, tõsi, üks neist on Euroopa Liidu asjade komisjon, kuhu saab kuuluda ka topelt, aga see tähendab, et keskfraktsioonil... ma ei mäletagi seda aega, et meil ei oleks olnud esindajat kõikides alatistes komisjonides, et selge on see, et see töökoormus fraktsiooniliikmetel kasvab,“ ütles Ratas.