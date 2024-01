VIDEO | Jevgeni Ossinovski uutest liikmetest: ma ei välista, et komisjonides võib ette tulla liikumisi

Ossinovski sõnul oli tänane fraktsiooni koosolek ka füüsilises mõttes tihe. „Nelja kolleegi lisandumine, mille üle me tunneme suurt heameelt, kahtlemata on muutnud meie fraktsiooni suuremaks ja ma usun, et ka poliitika sisus tugevamaks arvestades seda, et tegemist on siiski liitujate näol tugevate tegijatega,“ sõnas ta.