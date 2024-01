VIDEO ja FOTOD | Haridustöötajate liidu juht: ma loodan, et õpetajate streik ei kesta rohkem kui kuu aega

Eesti haridustöötajate liit (EHL) on andnud mõista, et streigi ajal ei ole töötasu maksmine kohustuslik, kuid pole seejuures ka keelatud. Siiski on tõenäoline, et kõik omavalitsused ei maksa streikivatele õpetajatele tööseisaku ajal palka – see tähendaks pedagoogidele märkimisväärselt palgakaotust.

EHL-i juht nentis, et ei oska öelda, kaua streik kesta võiks, kuid heitis siiski võimalikele plaanidele valgust.

Paljud omavalitused tõenäoliselt ei maksa streikivatele õpetajatele palka. Milline on reaalne võimekus, kui kaua võiks streik kesta?

See sõltub konkreetsest asutusest, inimesest endast [kaua ta streigis osaleb]. Me ei oska hinnata, kui pikalt mõni inimene või asutus suudab seda teha. Kõige mõistlikum oleks see, kui valitsus ei laseks sellel (streigil – M. M.) üldse toimuda ja leiaks selle lahenduse. Ma loodan, et üle kuu aja see asi ikka ei lähe. Ma loodan, et see on vähem.

Varem on HTM üritanud kaikaid kodaratesse loopida streigi korraldamisel. Nüüd, kus streigiteade on ära esitatud, siis kuidas HTM seni reageerinud on?

Vaadates, kui jõuliselt on riigi institutsioonid üritanud selgitada, et kõik on ebaseaduslik, mitte midagi ei tohi teha, töökohal peab olema, palka ei tohi maksta, siis see on pretsedenditu surve, mis meile on langenud. Kuna lasteaiad teevad ainult toetusstreiki, siis see surve nendelt tuleb praegu ära. Väga paljud kohalikud omavalitsused hakkasid survestama lasteaiaõpetajad ja teisi töötajaid, et nemad ei saa üldse streikida. See surve, ma loodan, on maas, ja saame minna edasi ilma, et sellist survet kohalike omavalitsuste poolt jätkatakse.

Selle tõttu me selle otsuse (et lasteaiaõpetajad osalevad vaid toetusstreigis – M. M.) praegu tegime, et oleks kõigil õiguskindlus olemas ja ei oleks selliseid kaheti mõistetavusi.

Valitsusel võimalus streik ära hoida

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) saatis reedel kõigile koolide ja lasteaedade pidajatele välja seadusega nõutud streigiteate 22. jaanuaril algava tähtajatu haridustöötajate streigi kohta.