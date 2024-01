Jaapani maavärina ohvrite arv ähvardab kasvada üle 500

Samal ajal kasvas ka teadmata kadunuks jäänud inimeste ametlik arv, keda on nüüdseks 323. Enamik neist on pärit riigi keskosas Wajima piirkonnast. Kui varem arvati seal olevat kadunuks jäänud vaid 31 inimest, siis viimaste andmete järgi on neid 281. Osal otsitavatest on endiselt lootust elusalt pääseda. Näiteks leiti Suzu asulas laupäeval oma kodu varemete alt elusana 90.-tes aastates naine.