WSJ: Elon Muski alluvatele teeb muret tema narkolembus. Üks peosõpru olevat Eesti juurtega miljardär

Musk tõmbas tähelepanu 2018. aastal, suitsetades legaalset marihuaanat Joe Rogani saate otse-eetris. Eelmisel aastal väitis Wall Street Journal tema lähikondlastele viidates, et Musk tarvitab ka veterinaarias rahustina kasutatavat ketamiini. Pärast tollase artikli ilmumist ei võtnud Musk väidet omaks, ent kirjutas sotsiaalvõrgustikus X tehtud postituses, et tema sõpradel on olnud ketamiinist abi depressiooni vastu.