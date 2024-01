Iisraeli president lubas, et palestiinlaste küüditamist ei tule

„Ütlen otse, ametlikult ja ühemõtteliselt, et see ei ole Iisraeli seisukoht,“ ütles Herzog intervjuus telekanalile NBC. „Iga minister võib öelda, mida soovib, see ei pruugi mulle meeldida, aga selline on Iisraelis poliitika.“

Iisraeli võimuliitu kuuluvate paremäärmuslike parteide juhid, rahandusminister Bezalel Smotrich ja julgeolekuminister Itamar Ben Gvir on kutsunud üles Gaza palestiinlaste vähemalt osalist küüditama ja territooriumi annekteerima. USA välisministeerium mõistis need avaldused hukka.

Smotrich ütles novembris esimesena, et palestiinlased peaksid lahkuma „vabatahtlikult.“ „Ma tervitan algatust Gaza araablaste vabatahtlikuks emigreerumiseks kogu maailmas asuvatesse riikidesse,“ ütles minister. „See on õige humanitaarlahendus Gaza elanike ja kogu regiooni jaoks.“ Sama seisukohta on ta kaitsnud ka hiljem, öeldes, et küüditamist toetab 70% Iisraeli kodanikest.

Ka Ben-Gvir kordas pühapäeval, et toetab „vabatahtlikku“ ümberasumist, ehkki tõdes, et kogu valitsus seda seisukohta ei jaga. „Üritan veenda oma liitlasi sõjakabinetis ja valitsuses, et see on õige samm,“ ütles minister. Väljaande Zman Israel allikad väitsid jaanuari alguses, et Iisraeli valitsus peab salaläbirääkimisi Kongo vabariigiga, arutades võimalust Gaza palestiinlaste „vabatahtlikuks“ ümberasumiseks.

Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti büroo tegi neljapäeval avalduse, kus ütles, et Gaza peab jääma pärast sõda palestiinlaste valitseda. „Gaza elanikud on palestiinlased ja seega hakkavad valitsema Palestiina organid, tingimusel, et Iisraeli riigi vastu ei toimu vaenutegevust ega rünnakuid,“ ütles Gallanti büroo.