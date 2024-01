OTSEBLOGI | Vene raketid tabavad Ukraina linnu, laekuvad esimesed teated ohvritest

Esmaspäeval kella 6 paiku teatasid Ukraina õhujõud Vene hävitajate Su-35/Su-34 ja Mig-31 ning strateegiliste pommitajate Tu-95Ms õhkutõusust. Välja tulistati ohtralt tiibrakette, kuues oblastis kuulutati välja õhuhäire. Zaporižžja linnas tabasid raketid elurajooni, kus viga on saanud vähemalt kaks inimest. Harkivi oblasti Zmijivi linnas sai tabamuse eramu, kus viga sai kaks ja rusude alla jäi veel kaks inimest. Harkivi linnas pommitati tööstusrajatisi ja on üks vigasaanu. Tegu on väga esialgse infoga ja ohvrite arv kasvab.



Enne kella 8 teatati plahvatustest ka Dnipro, Krivõi Rihi ja Hmelnitskõi linnades. Töötab õhutõrje.