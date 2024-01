Tallinn tahab okupatsiooniaegset bussiliinivõrku reformima hakata

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles ERR-ile, et linnal on nüüd plaan kogu liinivõrk üle vaadata. Enam ei ole juttu liinivõrgu optimeerimisest, nagu suvel, seoses uute pikkade bussiliinidega.

„Sõna optimeerimine on vale, pigem räägime me uuest ühistranspordi võrgustikust, uuest liinivõrgust,“ ütles Svet.

Svet rääkis, et kava järgi hangib linn esmalt välised eksperdid, kes annaks hinnangu transpordiameti endi mõtetele ja plaanidele. Aprillis-mais saaks hakata tema sõnul tutvustama avalikkusele esmaseid liinivõrgu reformimise plaane, kaasama kohalikke kogukondi ning korraldama arutelusid ja tutvustusi. Sügisest saaks hakata aga juba esimesi muutusi ellu viima.

„Liinivõrgu korraldus on okupatsiooniaegne. See on suur probleem ja selle lahendus on käega katsutav,“ ütles opositsioonis oleva Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere. Pere selgitas, et liinivõrgu ümbertegemine on suuresti digitaalne töö, milleks on vaja nii paremat liiklusmudelit kui ka uuendatud mobiilsideandmeid.

„Linnal on praegu mobiilsideandmed, mis on umbes viis aastat vanad ehk me ei tea, kus inimesed elavad ja kuhu nad tööle sõidavad,“ lausus ta.

Pere ütles, et nii nagu tegi Tartu, oleks vaja mobiilsideoperaatoritelt osta mobiilsideandmeid, mille maksumus on hinnanguliselt kuni viis miljonit eurot. Korralik liikuvusmudel maksaks aga tema sõnul umbes pool miljonit eurot.

„Oleme opositsioonis teinud Reformierakonnaga ettepanekud, et teeme konkreetse, käesoleva aasta eelarves selle investeeringu. Ostame, tellime need andmed ära, uuendame palun neid andmeid, et me teaks. Linnavõim lükkas need ettepanekud tagasi, ehkki samal ajal räägib, et see kõik on väga vajalik ja nad kavatsevad seda liinivõrku ümber teha. Kuidas? Mis andmetega? See jääb väga arusaamatuks,“ rääkis Pere.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet Perega ei nõustunud. Abilinnapea ütles, et kõige olulisem on teada, millist ühistranspordiliini kui palju inimesi parasjagu kasutab.