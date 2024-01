Poola valitsus tuli põllumeeste nõudmistele vastu. Blokaad Ukraina piiril peatati

Põllumeeste pettumus oli üks suuremaid väljakutseid, millega Poola peaministri Donald Tuski uus valitsus silmitsi seisis. Valitsus soovib toetada Ukrainat, kuid pidi täitma ka Poola põllumeeste ja veokijuhtide nõudmisi, sest nende elatis on Ukraina ja Venemaa vahelise sõja tõttu kannatanud, vahendab Associated Press.

Veokijuhid ja põllumehed blokeerisid piiriületuspunkte Ukrainaga alates novembrist. Poola põllumehed kurtsid, et Ukraina toiduainete import on põhjustanud hinnalanguse. Veokijuhid on öelnud, et nad kaotavad tööd Ukraina ettevõtetele, kes pakuvad odavamat hinda.