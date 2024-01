Iisraeli armee teatel likvideeriti Hamasi väejuhatus Põhja-Gazas

Hagari ütles ajakirjanikele, et Palestiina võitlejad tegutsevad praegu piirkonnas vaid juhuslikult ja „ilma komandörideta“. Ta lisas, et Iisraeli kaitsejõud on hetkel keskendunud Hamasi likvideerimisele Gaza lõuna- ja keskosas.

Samuti kinnitas peaminister Benjamin Netanyahu, et Iisrael jätkab oma kampaaniat „Hamasi likvideerimiseks, meie pantvangide tagastamiseks ja selle tagamiseks, et Gaza ei oleks enam Iisraelile ohuks“.

Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi andmetel on Iisrael pärast sõja algust tapnud üle 22 000 inimese. Territoorium on laastatud ja suurem osa 2,3 miljonist Gaza elanikust on ümber asunud.

Pinged on eskaleerunud ka Läänekaldal. Jenin on olnud Iisraeli korduvate operatsioonide sündmuskohaks viimase 18 kuu jooksul ja need on intensiivistunud pärast sõja algust. Iisraeli haarangus Jeninis hukkus kuus palestiinlast, teatas Palestiina tervishoiuministeerium pühapäeval.

Sel nädalal tapeti Liibanonis Beirutis Hamasi poliitbüroo kõrge ametnik. Arvatakse, et tegemist oli Iisraeli rünnakuga. Hamasi liitlane, Liibanonis tegutsev rühmitus Hizbollah tulistas laupäeval Iisraeli territooriumi pihta kümneid rakette, mida nad nimetasid esialgseks vastuseks ametniku tapmisele.

Juhtum tekitas rahvusvahelist mure seoses võimaliku konflikti laienemisega. USA välisminister Antony Blinken ütles laupäeval, et on keskendunud sellele, et Gaza konflikt ei leviks ja välditaks „lõputut vägivallatsüklit“.