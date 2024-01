Itaalia välisminister kutsus üles moodustama EL-i armee

Tajani ütles Itaalia ajalehele La Stampa antud intervjuus, et tema juhitava partei Forza Italia prioriteet on Euroopa kaitsealase koostöö tihendamine.

„Kui tahame olla maailmas rahuvalvajad, vajame Euroopa sõjaväge. Ja see on tõhusa Euroopa välispoliitika põhimõtteline eeltingimus,“ ütles Tajani.

„Maailmas, kus on võimsad tegijad nagu USA, Hiina, India ja Venemaa, kus on kriisid Lähis-Idast kuni Indo-Vaikse ookeani piirkonnani - Itaalia, Saksa, Prantsuse või Sloveenia kodanikke saab kaitsta ainult millegagi, mis on juba olemas, nimelt Euroopa Liit,“ lisas ta.