VILJA KÜSIB | Mihhail Kõlvart, miks te Keskerakonna juhina läbi kukkusite?

Kui esimene suur Keskerakonnast lahkumise laine viis tuntud poliitikuid Isamaasse, siis äsjane ridade hõrenemine andis tõhusat liikmelisa sotsiaaldemokraatidele. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on üha kinnitanud koostöövalmidust, aga millegipärast ei taha lahkunud mõjukad keskerakondlased sellest kuuldagi. Mida on uus esimees valesti teinud, aga asjad on nii halvastI? Mihhail Kõlvart on esmaspäeval kell 11.15 algava saate külaline.