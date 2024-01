„Pealinna valitsemine ilma Keskerakonnata pole kunagi olnud nii realistlik kui praegu. Praeguses olukorras tundub, et kõik on võimalik. Viiest erakonnast koosneva „kambaka“ ainsaks võiduks oleks Tallinna linnaasutuste ja linnameedia depolitiseerimine ja vabastamine tsentristide võimuhaardest. Juba see on meeletu võit ja viimase kahekümnendi paradigma muutus,“ sõnas Jesse. „Kuid viie erakonna maailmavaateline erinevus välistaks võimalust juhtida Tallinnat läänelikult ja inimkeskselt. Päris muutused saavad toimuda alles 2025. aastal peale valimisi. Alternatiivina nelja erakonna liit EKRE-ta annaks võimaluse ka mõneks sisukaks reformiks.“