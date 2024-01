Analüütikud märgivad, et Vene vägedel on loodud tingimused, mis soodustavad operatsioonide intensiivistamist Kupjanski suunal eesmärgiga saavutada territoriaalset kasu piirkondades, mis on operatiivselt olulisemad kui need, mida Vene väed praegu üritavad hõivata.