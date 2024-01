Ukraina saatkond Itaalias taunis Mariupoli taassünni teemalist konverentsi

20. jaanuaril toimub Itaalia linnas Modenas konverents ja näitus, mille eesmärk on tutvustada linna „taassündi pärast sõda“. Venemaa vallutas ja okupeeris linna 2022. aasta mais, selleks hetkeks oli linn pea täielikult hävitatud mürskude tõttu, vahendab Reuters.

Üritusele on kutsutud rääkima panelistid, sealhulgas Venemaa peakonsul Milanos eesotsas Dmitri Štodiniga, teatas Venemaa Emilia-Romagna kultuuriühenduse veebileht.

Samuti kutsus üritust keelama Muzzarelli erakonnakaaslane Filippo Sensi, kes kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et on „sügavalt solvunud, et venemeelne organisatsioon võib teha oma propagandat“ Modena kogukonnasaalis.