Mihhail Kõlvart ütleb, et ta üritas endisi parteikaaslasi viimase hetkeni veenda koos jätkama. Nüüd on ta aga kriitiline. „Kes praegu lahkunud, pole tulnud kolme kuu jooksul ühegi sisulise teemaga,“ teatab ta. Kriitikanooli lendab ka Jüri Ratase poole, kes praegu on ikkagi keskerakondlane.