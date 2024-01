VIDEO | Läänemets leiab, et Kaja Kallase personaalküsimus jäägu Reformierakonna siseasjaks: muidu jälle mitu kuud jaurame sel teemal

Täna selgus, et Keskerakonna ridadest lahkub kuus riigikogulast, neist neli liitub ametlikult Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Intervjuust Lauri Läänemetsaga koorus, et see ei tähenda, et partei nüüd valitsuses rusika lauale lööks. Maksuküüru kaotamisega tuleval aastal ollakse nõus ning Kaja Kallase jätkamine peaministrina on Reformierakonna siseasi.