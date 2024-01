VIDEO | Ei võtagi laenu? Kaja Kallas: peaksime 400 miljoni ulatuses siiski kärpekohti leidma

Kallase sõnul arutati juhatuse koosolekul, mis saab 400 miljoni suurusest august riigieelarves. „Juhatuse seisukoht on, et me peaksime selle augu täitmiseks leidma siiski kohti, kust kokku hoida ja mitte täiendavaid kulutusi teha, sest täiendavaid maksutõuse tegelikult ei tahaks,“ ütles Kallas.

Vastuseks küsimusele, kas laenu võtmise mõttest on loobutud, kordas Kallas, et Reformierakonna hinnangul tuleks leida kärpekohti. Lisaks arutati, kuidas riigieelarvega edasi toimida. Kallase sõnul tutvustas rahandusminister Mart Võrklaev valikuvariante ning peagi istutakse koalitsioonipartneritega laua taha kompromisse otsima.

Kuigi mitmed reformierakondlased on öelnud, et endisel kursil edasi minna ei saa ning erakonnal oleks vaja käiguvahetust, ei võetud Kallase sõnul koosolekul seda jutuks. Reformierakonna viie aasta madalaima reitingu kohta ütles Kallas, et toetus tõuseb siis, kui rahvas keeruliste otsuste vilju näeb.

„Tõesti, hetkel on raske, sest meie oleme need, kes on valitsusvastutust kandmas ja tegemas keerulisi otsuseid, aga valimisi hetkel tulemas ei ole,“ lausus Kallas.

Sotsidega liitunud endiste keskerakondlaste kohta ütles Kallas, et koalitsioon on tänu sellele sammule tugevam. „Aga meie positsiooni see otseselt ei puuduta,“ hindas Kallas otsuse mõju Reformierakonnale. Ta kinnitas, et oravatel pole plaanis ka Eesti 200 valitsusest välja puksida.