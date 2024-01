Läänemets: uute liitujate toel kasvab sotsiaaldemokraatide roll ühiskonnas ja poliitikas

Tema sõnul näitavad nii valijate kindel toetus sotsiaaldemokraatidele kui uued liitujad, et Eesti poliitilisel maastikul on tarvis tasakaalustavat, tugeva keskklassi eest seisvat vasak-tsentristlikku jõudu - mõistuse häält, mis ei jaga paremerakondade kombel rahvast kulu- ja tuluinimesteks, vaid väärtustab kõiki meie ühiskonna liikmeid.

„Aina selgemalt näeme, kuidas arengumaade maksutasemega ei saa pakkuda Põhjamaist heaoluriiki - vaeseid maksustades rikkaks ei saa ning teenuseid tõhusaks ei kärbi. Aga kõigi Eesti inimeste ja perede huvides on hoolivam, jõukam ja kaotajateta ühiskond. Sellepärast ongi siiralt hea meel, et sotsiaaldemokraatidega liituvad märkimisväärse ekspertiisiga tipp-poliitikud, kes kasvatavad jõuõlga toomaks Eesti poliitikasse mõjukaid muutusi,“ sõnas Läänemets.

Tanel Kiik põhjendas ühinemist sotsiaaldemokraatide maailmavaate ja senise tegevusega. „Sotsiaaldemokraadid on seisnud solidaarse tervishoiu, inimeste toimetuleku ja õiglase maksusüsteemi eest nii koalitsioonis kui opositsioonis. Olen veendunud, et Eesti vajab tugevat Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, et suudaksime mitte ainult sõnades vaid ka sisus Põhjamaade tasemele tõusta. Näen, et saan sotsiaaldemokraatide ridades kaitsta oma valijate huve ning neid põhimõtteid ja väärtusi, millest olen senini riigikogu töös ja varem valitsuse liikmena lähtunud,“ ütles Kiik.