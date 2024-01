Lukašenka allkirjastas seaduse, mis annab talle ja ta perele eluaegse puutumatuse ja ihukaitse

Seaduseparandused vabastavad ametist lahkunud presidendi ja tema perekonnaliikmed karistusest igasuguste kuritegude eest, mis on ametiajal toime pandud. Samuti ei lubata ekspresidendi vastu mingeid protsessuaalseid toiminguid ega temalt vabaduse võtmist, vahendab Nastojaštšeje Vremja.

Sätetes endise riigipea õiguse kohta kasutada riigi kinnisvara on muu hulgas juttu sellest, et tema perekonnaliikmed võivad kasutada krunte neil paiknevate kapitaalehitistega. Seaduses öeldakse, et endise presidendi matuseid ja tema mälestuse jäädvustamist finantseeritakse riigieelarvest.