VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Keskerakonnast lahkunud riigikogulastest enamus liitub sotsidega. Eesmaa ja Sarapuu jäävad parteituks

Eile teatas Tanel Kiik, et plaanib Keskerakonnast lahkumist ja sotsidega liitumist. Üsna pea selgus, et sarnased mõtted on olnud teiste erakonnakaaslaste peades juba pikemat aega.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles eile oma pressikonverentsil, et teda selline uudis ei üllata, sest temale teadaolevalt on suurem grupp inimesi plaaninud erakonnast lahkumist juba mõnda aega. Kiik ütles täna, et mingit lahkumise kampaaniat pole olnud. „Kõlvarti väide, et talle heidetakse ette rahvust ja päritelu, ei päde. Seda ei ole kuskil olnud,“ märkis ta.