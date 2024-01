Iisraeli kaitseminister kirjeldas plaani Gaza tuleviku kohta

Gallanti dokumendi pealkiri on „visioon sõja kolmandaks faasiks“. Teatati, et need on Gallanti ideed, mitte ametlik poliitika, mille peavad alles paika panema Iisraeli sõja- ja julgeolekukabinet.

Gallanti avalduse järgi tähendab see uus hoiak põhjas reide, tunnelite hävitamist, õhu- ja maapealset tegevust ning erioperatsioone, mille eesmärk on Hamasi alles jäänud kohaloleku kõrvaldamine.

Avalduses ei selgitata, kuidas see uus hoiak erineb praegustest operatsioonidest, aga Gallant on varem öelnud, et see on väiksema ulatusega.