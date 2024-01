Lõppenud aasta liikluses oli jätkuvalt ohtlik ja rohkete ohvritega: liiklusõnnetustes sai surma 59 inimest

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnas, et need numbrid on muserdavad, kuid paraku kirjeldavad reaalsust. „Piltlikult öeldes hukkub liikluses iga nädal üks inimene ja viga saab viis inimest päevas. Seda on liiga palju. On selge, et liiklusohutus Eestis ei liigu paremuse poole.“

Loigo lisas, et raskete õnnetuste peamised põhjused pole ajas muutunud. „Need on jätkuvalt kiiruse ületamine, turvavavöö ja kiivri mitte kasutamine ning alkoholi- ja narkojoove. Möödunud aasta hukkunute arv oleks kindlasti olnud alla 30, kui inimesed ei kiirustaks, kinnitaksid turvavöö ning sõidaksid ainult kaine peaga,“ lisas ta. „Liikluses ei saa trahvihirm olla ainus asi, mis elus hoiab,“ ütles Loigo.

Joobes juhid põhjustasid 373 liiklusõnnetust, milles suri 11 ja sai vigastada 114 inimest. Möödunud aastal tegi politsei liikluses ligi miljon joobekontrolli. Liiklusest kõrvaldati 6256 alkoholi tarvitanud juhti, nendest 2114 tuvastati kriminaalne joove.

Kiiruskaamerad fikseerisid lõppenud aastal ligikaudu 261 000 kiiruseületamist, nendest umbes 169 000 tabasid mobiilsed kiiruskaamerad. Kaamerate poolt tabatud kiiruseületamised on võrreldes varasemaga vähenenud ligi 43 000 võrra ja see tuleneb peamiselt mobiilsete kiiruskaamerate töötaktika muutmisest Harjumaal. „Varasemast enam kasutatakse kaameraid eelkõige Tallinna kesklinnas ja sinna suubuvatel teedel. See aitab tagada, et juht ikka võtab hoo maha enne kui jõuab tihedama liiklusega piirkonda, kus on kõige rohkem jalakäijad ja kergliiklejaid,“ selgitas Loigo.

Kindlasti vajab liiklusolukorra parandamine liikluses ka süsteemsemat lähenemist ja rohkem ressursse. „Liiklusjärelevalve on ressursimahukas töö ja vajadus selle järele on suur. Samal ajal on iga aastaga Eestis politseinikke aina vähem. Paratamatult kannatab seetõttu ka liiklusjärelevalve, mille teostamiseks pole lihtsalt piisavalt politseinikke. Olukorda aitaks leevendada ulatuslikumad muudatused liikluspoliitikas, näiteks veapunktisüsteemi käivitamine ja trahvimäärade tõstmine,“ ütles Loigo.