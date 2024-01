Kell 9.30 algas Tallinnas Reformierakonna kontoris nende juhatuse koosolek. Ametlikult on päevakorras kõigest riigieelarve arutelu, aga tuliseid päevakajalisi teemasid on veelgi.

Näiteks seegi, et mida ikkagi Reformierakonna madala toetuse osas ette võtta. Eriti on pälvinud kriitikat rahandusminister Mart Võrklaev. Kaja Kallas aga on selgelt tema selja taga. Peaminister rõhutas eile Delfile, et ministrikohti ümber ei jagata ja ka Võrklaev kindlasti jätkab. „Mart Võrklaev on hea rahandusminister. Hea rahandusminister ei ole populaarne rahandusminister. Kui tahad olla populaarne, pead minema jäätisemüüjaks.“