Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose on pahandanud vettinud mäkradega, aga pehmelt öeldes ebaõnnestunult, sest segaseks kippus jääma, kes siis ikkagi piki päid ja jalgu saab. Teeme selle mägra-asja nüüd selgeks. Kes on need vettinud mägrad, keda Roose kritiseerib?