Telegrami kanal „Krõmski veter“ teatas, et Vene Z-kanal „Kremljovskaja tabekerka“ kirjutas Venemaa kindralstaabi ja kaitseministeeriumi allikatele viidates, et eilses Ukraina löögis Krimmile hukkus 23 Vene sõjaväelast, kelle hulgas on kõrged ohvitserid ja eriväelased.