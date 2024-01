Islamiriik võttis vastutuse rünnaku eest Iraanis, kus hukkus üle 100 inimese

Sõjaline sunniitlik moslemirühmitus teatas Telegramis avaldatud avalduses, et kaks Islamiriigi liiget olid kolmapäeval Iraani kaguosas asuvas Kermani linnas asuvale kalmistule kogunenud rahvahulka lõhkeseadeldisi paigaldanud.

Valge Maja pressiesindaja John Kirby ütles ajakirjanikele, et Ameerika Ühendriigid ei kahtle Islamiriigi väites, et nad on vastutavad kolmapäevase rünnaku eest.