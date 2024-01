Transpordiamet kuulutas välja rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi

Amet hoiatas, et maanteede korrashoiuks kasutatakse kõiki olemasolevaid ressursse, kuid teede nõutav seisunditase pole kõikjal tagatud. Suure tõenäosusega põhjustab neljapäeva õhtul lõuna poolt alanud ning reedel jätkuv lumesadu osade riigiteede, eelkõige väiksemate kõrvalmaanteede, muutumise läbimatuteks või väga raskesti läbitavateks.

Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt laieneb lumesadu öösel Lõuna-Eestist põhja suunas. Sisemaal puhub mõõdukas, saartel ja rannikul tugev ida- ja kirdetuul ning tuiskab. Reede hommikul muutub sadu intensiivsemaks. Temperatuurid püsivad sügavalt miinuses ja tekkiv uus lumevaip on väga kohev.

Orienteeruv lisanduva lumehulk hommikuks on 10-20, Lõuna-Eestis 20-25 cm.

Transpordiamet prognoosib, et lumesaju taandumisel suudetakse tagada teedel nõutav seisunditase reede õhtuks . Vajadusel erilist hoolderežiimi pikendatakse – nii sellest kui erihoolderežiimi lõpetamisest antakse avalikult teada.

Külm püsib pühapäevani

Ilmateenistuse teatel laieneb ja katab reede päeval lumesadu kogu Eesti, teeb ka tuisku, sest ida- ja kirdetuul on tugev. Öö on pakaseline ja õhutemperatuuriga -16 kuni -22 kraadi, Kirde-Eestis langeb -25 kraadi ümbrusse, päeval tõusevad termomeetrinäidud -14 kuni -20 kraadini, saarte rannikul on pisut kõrgem.