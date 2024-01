Valge Maja sõnul varustas Põhja-Korea Venemaad ballistiliste rakettidega

USA riikliku julgeoleku pressiesindaja John Kirby nimetas Põhja-Korea relvavedu Venemaale „oluliseks ja murettekitavaks eskalatsiooniks“. Ta lisas, et USA kehtestab täiendavad sanktsioonid kõikidele, kes on relvatehinguga seotud.

„Meie andmed näitavad, et Korea Rahvademokraatlik Vabariik varustas hiljuti Venemaad raketiheitjate ja mitmete ballistiliste rakettidega,“ ütles Kirby.

Kirby on viimastel päevadel ka märkinud: „Vene väed saatsid Ukrainasse vähemalt ühe neist Põhja-Korea ballistilistest rakettidest.“ Ta ütles, et see näis olevat maandunud avamaal.