Serbia soovib taastada kohustusliku sõjaväeteenistuse

Avalduses öeldi, et ettepanek kuni neljakuuliseks ajateenistuseks on tehtud „Serbia relvajõudude kaitsevõime tõstmiseks tegev- ja reservväelaste väljaõppe noorendamise ja täiustamise kaudu“. Avalduses ei täpsustatud potentsiaalsete kandidaatide vanust.

Ministeerium lisas, et ettepanek tehti pärast „üldise julgeolekuolukorra ja praeguste väljakutsete üksikasjalikku kaalumist, millega Serbia Vabariik kui sõjaliselt neutraalne riik silmitsi seisab“.

Serbia peatas kohustusliku sõjaväeteenistuse 2011. aastal, sest relvajõud püüti muuta professionaalsemaks. Riik proovib eelnõu tagasi tuua pärast pikka ajateenistust pooldavat kampaaniat, vahendab Associated Press.

Serbia armee on formaalselt neutraalne, kuid on säilitanud tihedad sidemed Venemaaga, kust nad on ostnud suurema osa oma relvadest.