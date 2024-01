VIDEO | Kõlvart: ma ei näe põhjust Keskerakonna tegevust või juhtimist muuta

Kõlvart nentis, et Keskerakonnas on inimesi, kes juba enne kongressi oma suhtumist demonstreerisid. Esimehe sõnul oli ta valmis reljeefseid väljaütlemisi ja pingeid unustama, kuid vastaspool ei soovinud koostööd teha.

Kõlvarti sõnul ei räägiks ta vastasleerist, vaid inimestest, kes esimehe valikuga rahul ei olnud. „Inimesed ongi otsustanud, et nii tähtis ei ole Keskerakond, vaid isiklikud emotsioonid ja ambitsioonid,“ ütles ta ja lisas, et on parteikaaslastele kõiki võimalusi pakkunud.

Kõlvart sõnas, et grupp inimesi võttis juba mõnda aega tagasi vastu otsuse lahkuda. Grupi liikmete arvu ta ei öelnud, vaid rõhus võimalusele nendega siiski ühine keel leida. Kõlvart kinnitas, et on püüdnud nende keskerakondlastega ühendust võtta. „Aga viimasel ajal ei ole inimesed eriti vastanud ka,“ tõdes ta.

Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik ütles täna, et kaalub Keskerakonnast lahkumist. Kõlvart ütles, et pole Kiige argumentidega nõus, ent midagi pole teha. Ta rõhutas, et ükski Kiige välja toodud probleem ega põhjendus pole esmakordselt esile kerkinud viimase kolme kuu jooksul, mil Kõlvart Keskerakonda juhtinud on.

Kõlvart tunnistas, et tunneb endal inimeste lahkumise pärast süüd. „Aga koostöö on võimalik siis, kui on vähemalt kaks poolt,“ viitas Kõlvart taas, et vastaspool puikleb läbirääkimistele ja aruteludele vastu. „Üks pool ei ole võimeline kahe poole tööd ära tegema.“

Kõlvart ütles, et hoolimata võimalikust lahkumislainest ei kavatse ta Keskerakonna tegevust ega juhtimisstiili muuta. Kolme kuu jooksul pole tema sõnul esinenud ühtegi põhjust, miks erakonnast lahkuda.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid sõnas Delfile, et aeg on Keskerakond võimult kukutada. Kõlvart sõnas vastuseks, et Kaljulaidiga pole koalitsiooni tulevikku arutatud. Ta lisas, et koalitsioonist pole talle etteheiteid esitatud. Ühtegi teist erakonda ei plaani Kõlvart enda sõnul koalitsiooni kutsuda.