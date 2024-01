12 riiki hoiatas Jeemeni Houthisid kaubalaevade ründamise tagajärgede eest

Iraani toetatud Houthid on kuulutanud, et toetavad sõjas Iisraeli vastu Hamasi. Alates novembrist on nad rünnanud Punasel merel kaubalaevu enam kui 20 korral. Nad on kasutanud rakette, droone, kiirkaatreid ja helikoptereid. Nad on väitnud – tihti vääralt – et laevad on seotud Iisraeliga, vahendab BBC News.