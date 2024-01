VIDEO ja BLOGI | Tsahkna: Venemaa sulgeb veebruarist Jaanilinna piiripunkti ehitustööde tõttu, autoliiklus katkeb

Ministrid rääkisid peamiselt, mis on sel aastal toimumas või juhtumas. Näiteks algab eestikeelsele haridusele üleminek, mis on peaministri sõnul oluline selleks, et kõik kodanikud oleks ühtses inforuumis. Lisaks saab õpetajate palgafond täiendavalt 8 miljonit eurot, mida haridusminister leidis eelmise aasta lõpus oma vahenditest. Kallas rõhutas, et valitsusel pole praegu kuskilt võtta raha, et anda õpetajatele selline palgatõus, nagu nad on soovinud.

„Oluline info on ka see, et ühtegi uut maksu sel aastal ei tule. Tõusis käibemaks 2% võrra ja 5% võrra alkoholi- ja tubakaaktsiis. Tuleb üle rõhutada, et Eesti on võrreldes teiste Euroopa riikidega pigem madala maksukoormusega riik,“ ütles Kallas.

Kallas lisas, et 2024. aasta on märgiline ka sellepärast, et 20 aastat tagasi liitusime Euroopa Liidu ja NATOga. Lisaks toimuvad sel aastal ka Euroopa Parlamendi valimised ja NATO tippkohtumine suvel Washingtonis.

Välisminister Margus Tsahkna rääkis, kuidas Venemaa sulgeb 1. veebruarist seoses ehitustöödega Jaanilinna piiripunkti, mille tõttu katkeb autoliiklus piiril. „Praeguse seisuga on planeeritud remonditööd kuni 2025. aasta lõpuni, aga eks näis, mis tegelikult saab. Meie omalt poolt jätkame tavapärase tegevusega piiril,“ sõnas ta.

Siseminister Lauri Läänemets tegi ülevaate politsei tegemistest jõuludel ja aastavahetusel. „Pikad pühad on alati väljakutse politseile. Paljudes kodudes anti lisaks kingitustele ka lähedastele peksa,“ ütles ta ja lisas, et enamus korrarikkumisi aastavahetusel oli samuti seotud alkoholiga. Avalikel üritustel probleeme polnud - kõige suuremad mured olid kodudes nelja seinte vahel.

