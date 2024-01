Samm sammult: Kuidas valida parim online kasiino Eestis?

Sobiva kasiino valimisel tuleb lisaks mõnusatele boonuspakkumistele ja säravale kodulehele jälgida ka legaalsusega seonduvaid aspekte. Kõik usaldusväärsed Eesti kasiinod on registreeritud Maksu- ja Tolliametis ning omavad vajalikke litsentse tegutsemiseks. Selle info leiab ka iga endast lugupidava internetikasiino kodulehelt. Lisaks sellele on usaldusväärsel internetikasiinol mitmeid erinevaid maksevõimalusi, mitte ainult üks. Enamasti peaks olema erinevaid maksevõimalusi 2-3 või rohkem. Kui aga litsentside info on puudulik ja maksevõimalused tunduvad nigelad, siis ei pea kohe püssi nurka viskama, vaid tasub lugeda ka teiste kasutajate arvustusi konkreetsete kasiinode kohta. Nii saab infot teiste inimeste kasutajakogemuse osas. Lisaks litsentsidele ja maksevõimaluste olemasolule tasub jälgida, et koduleht ise oleks turvaline. Selleks võib vaadata mõne netikasiino lehekülje aadressiriba ning kui lehekülje URL algab https:// ja lisaks on aadressiriba alguses väike luku märk, võib lehekülge pidada turvaliseks.

Teisena ei tasuks kohe boonuspakkumiste järgi otsustada, kuid see on miski, mida inimesed tavaliselt teevad. Boonuspakkumised võivad olla väga huvitavad ja tunduda toredana, mistõttu enamasti just nende järgi endale sobiv internetikasiino valitakse. Boonuspakkumisi on erinevaid, kuid populaarsemateks on tasuta keerutused mingis kindlas slotimängus ja rahaline boonus, kus siis kasiino annab juurde mingi protsendi sissemakstud summast. Vahel on selleks näiteks 100%, mis tähendab, et kui sissemakse on 20 eurot, siis internetikasiino annab omalt poolt sama summa mängimiseks juurde. Küll aga ei tähenda see seda, et kui tasuta raha käes, saab selle välja kanda. Nii tasuta keerutuste kui ka rahalise boonusega enamasti käivad kaasas läbimängimistingimused, mis tasub läbi lugeda. Tingimused leiab tavaliselt konkreetse boonuspakkumise juurest netikasiino lehelt.

Esimese asjana tuleb leida internetist netikasiino leheküljed. Üheks võimaluseks on mööda internetti kolada ning otsingumootorite abil leida erinevaid online casino lehekülgi. Küll aga on olemas ka mitmeid huvitavaid portaale, kus on erinevad online kasiino leheküljed välja toodud ning omavahel võrdlusesse pandud. Näiteks leiab eesticasiino.com leheküljelt mitmeid internetikasiinosid ning seal on ka välja toodud erinevad boonuspakkumised, mida Eesti kasiinod pakuvad. Sellised leheküljed nagu eesticasiino.com annavad kiire ülevaate netikasiinodest ning on üheks heaks võimaluseks enda jaoks parima kasiino valimisel. Küll aga kui esialgu sobivana tunduv kasiino on leitud, ei tähenda see veel, et see päriselt ka sobiv oleks. Mis siis edasi?

Konto loomine ja kasutajasõbralikkus

Nüüd kui netikasiino valimise osas on sobivaks osutunud kasiino ise, boonuspakkumised ja legaalsuse aspektid, siis juba peaaegu võiks olla valmis konto loomiseks. Enamikesse online kasiinodesse tuleb mängimiseks luua konto. Konto loomisega tegelikkuses nii-öelda kinnitatakse oma kasiino valik. On ka kontovabasid kasiinosid, kus saab registreerumata raha sisse kanda ja mängima asuda, kuid neid on pigem vähe. Küll aga enne konto loomist tasub internetikasiino kodulehel ringi vaadata ning tunnetada, kas koduleht on piisavalt kasutajasõbralik, on seda üldse mugav kasutada ning kas kasutajatugi on pidevalt olemas.

Lisaks, enne konto loomist võiks vaadata üle, kas internetikasiino pakub neid mänge ja võimalusi, mida otsitakse. Mõni soovib ruletti mängida, teine spordipanuseid teha või progresseeruva jackpotiga slotimänge mängida. On oluline teada, et kasiino pakub just seda, mida inimene parasjagu soovib.

Mille järgi siis päriselt otsustada?

Eesti kasiinod pakuvad inimestele mitmeid mänge ja võimalusi ning on pikka aega tekitanud inimestes huvi. Küll aga on online kasiinosid Eestis väga mitmeid ja eks nende vahel valimine võib keeruline olla, kuid õnneks ei ole seadust, et saab ainult ühe valida ja teisi ei tohi külastada. Kasiino valikul on oluline legaalsus, kasutajasõbralikkus, boonuspakkumised, aga ka see, et seda oleks mugav kasutada ning seal oleks enda jaoks soovitud mängud ja võimalused.

Ilmselt ei ole olemas ühte kindlat online kasiinot, mis on just kõige parem kõigi jaoks. Portaal eestikasiino.com toob välja mitmeid erinevaid internetikasiinosid, mis kõik võivad olla väga head, aga see ei tähenda, et need kõigile sobiks. Igal inimesel on oma soovid ja ootused online casino osas ning kui kõik muud olulised ülalnimetatud aspektid on olemas, siis vastavalt meeldivusele ja oma soovidele tasub see internetikasiino valida. Siiski tasub kasiinomaailma sisse astudes meeles pidada, et tegemist on hasarti tekitavate mängudega ning hasartmängud ei ole sobiv viis raha teenimiseks. Tegemist on osaga meelelahutusest ning kui seda tarbida, siis ikka vastutustundlikult.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!