Washington: USA ja Iisrael ei ole Iraanis toimunud plahvatuste taga, kus hukkus üle 100 inimese

Washington hoiatas edasise eskaleerumise eest pärast kahtlustatavat Iisraeli rünnakut Hamasi juhi vastu Liibanonis, vahendab The Times of Israel .

Iraani juhid lubasid rünnaku eest kättemaksu, kuigi ilma Iisraeli avalikult süüdistamata. Iraani parlamendi aseesimees väitis siiski, et sellel olid Iisraeli rünnaku tunnused, sest selles ei olnud kaasatud enesetaputerroriste.

Iraani presidendi nõunik süüdistas suhtlusplatvormi X-i postituses USA-d ja Iisraeli plahvatustes. „Washington ütleb, et USA-l ja Iisraelil ei olnud rolli terrorirünnakus Kermanis, Iraanis. Tõesti? Rebane tunneb oma pesa lõhna kõigepealt,“ kirjutas ta.

Hiljem ajakirjanikele infot andev kõrgem valitsuse ametnik ütles, et rünnak oli sarnane varasemate ISISe poolt läbi viidud rünnakutega. „See on hetkel käimasolev oletus.“

Ilma Iisraeli vastutust selgesõnaliselt kinnitamata või rünnakut toetamata ütles välisministeeriumi kõneisik Matthew Miller, et Arouri on „jõhker terrorist, kelle kätel on tsiviilelanike veri“.