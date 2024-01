Lapimaal lumelaviinis hukkunud naine oli 37-aastane kehalise kasvatuse õpetaja. Tema poega pole siiani leitud

Soome meedia kirjutab, et ema ja poeg on pärit riigi lääneosast Pohjanmaa maakonnast. Õpilastel ja pedagoogidel on praegu koolivaheaeg ja ise kehalise kasvatuse õpetajana töötav naine sõitiski pojaga Lapimaale Pallastunturi mäestikku talverõõme nautima. Teadaolevalt on peres mitu last, aga sellele reisile mindi kahekesti.