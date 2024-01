Poola põllumehed teatasid, et taastavad blokaadi Ukraina piiril

Põllumeeste meeleavalduse juhi Roman Kondrowi sõnul on põllumajandusminister Czeslaw Siekierski esitanud põllumeestele teate, et nende nõudmised täidetakse, kuid hetkel pole veel peaminister Donald Tusk deklaratsiooni allkirjastanud.

„Me ei ole saanud kirjalikku kinnitust, et meie nõudmised täidetakse, seega jätkame protesti,“ ütles ta. Kondrow lisas, et taastatakse reegel lubada piiripunktist läbi vaid üks veok tunnis.

Poola veoautojuhid on alates 6. novembrist blokeerinud mitmeid piiripunkte Ukrainaga. Protestiga nõuavad nad Euroopa Liidus kehtiva süsteemi taastamist, mille kohaselt peavad Ukraina ettevõtted saama blokis tegutsemise jaoks load. Hetkel on Euroopa liit on peatanud lubade taotlemise, et Ukraina saaks tõhusamalt oma sõjaaegset majandust turgutada.