Venemaa ja Ukraina vahetasid sadu sõjavange pärast kuudepikkust pausi

Ukraina ja Venemaa viisid Araabia Ühendemiraatide vahendatud kokkuleppe alusel läbi ulatusliku vangide vahetuse esimest korda viimase viie kuu jooksul. Associated Pressi teatel pole AÜE veel tunnistanud oma rolli vangide vahetuses.

Venemaa kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Venemaale anti üle 248 Vene sõjavangi. Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets teatas omakorda, et Venemaa vangistusest vabastati 230 Ukraina sõjavangi. Ta lisas, et tegemist oli 49-nda vangide vahetusega sõja ajal.