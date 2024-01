Somaalia lükkas tagasi Etioopia ja Somaalimaa vahelise rannikuala kokkuleppe

Etioopia peaministri büroo avalduses öeldi, et kokkulepe tugevdab Etioopia ja Somaalimaa julgeoleku-, majandus- ja poliitilist partnerlust.

Somaalimaa eraldus Somaaliast 1991. aastal, kui riik langes sõjapealiku juhitud konflikti. Piirkond on säilitanud oma valitsuse, hoolimata vähesest rahvusvahelisest tunnustusest.

Mohamud ütles, et Somaalial on Etioopiaga pikk ajalugu ning rahumeelne kooseksisteerimine on ainus viis tagada piirkonnas kestev rahu.