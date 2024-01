Ema ootas pühadel haige lapsega seitse tundi EMO järjekorras. Tallinna lastehaigla: pöördujaid oli rekordarv

Kaisa* rääkis, et 22. detsembri öösel hakkas tema nelja-aastasel lapsel kõht väga tugevalt valutama ning öösel kell kolm võttis pere vastu otsuse kutsuda kiirabi. Meedikud vaatasid lapse üle, kinnitasid, et midagi väga valesti ei ole ning soovitasid järgmisel päeval EMO-sse pöörduda, juhul kui lapsel peaks tekkima palavik või kõhuvalu naasma. Järgmine päev hakkaski lapsel taas kõht valutama. „Nii väike laps ütleb, et kogu kõht valutab, et ei saa aru ka, kas pimesool või ei,“ rääkis ema.