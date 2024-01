Horvaatias sündisid kaksikud minutise vahega, aga eri aastatel

„Eile õhtul oli tõesti ebatavaline olukord, kui kaksikud sündisid. See on perekonnas tore olukord, kui üks tüdruk tähistab sünnipäeva vanal aastal ja teine uuel aastal, ja kaksikõdedel on erinevad sünniaastad, ühel 2023. ja teisel 2024.,“ ütles Roje.