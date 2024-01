Kadõrov kutsus korrakaitsjaid karistama kurjategijate sugulasi ja rääkis veritasu vajadusest

„Kui mõni töötaja märkab kõige väiksematki ohtu või see lihtsalt näib talle nii, peab ta kohe sellele tähelepanu juhtima. Ei ole tähtis, kes see on või kelle laps see on. Kui keegi kipub kallale ühiskondlikule julgeolekule, töötajale või turistile ja isegi kui me ei leia kurjategijat, ei jätka me tema otsimist, vaid leiame kindlasti tema sugulase. Nagu iidsetest aegadest kombeks, kui keegi sugulastest on süüdi ja kurjategijat ei suudeta leida, tapeti tema vend või tema isa. Seetõttu võtame me oma veritasu äärmiselt kiiresti,“ ütles Kadõrov „1Adati“ teatel.