Inflatsiooni mõju! Soomlased on hakanud tualettpaberilt säästma

Kallimatest bränditoodetest on põhjanaabreid loobuma sundinud tselluloosi ja energia kallinemine, mis kergitab ühtlasi toodete hindasid. Võrreldes kahe aasta taguse ajaga on tualettpaber 30% ja nelja aasta taguse ajaga 50% kallim.

Paber kui elatustaseme sümbol

Soome loodusvarade instituudi (Luke) teadur Juha Laitila tõi välja, et kuigi tualettpaber on tarbekaup, on see samal ajal üks soomlaste elukvaliteedi näitaja.