Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmise arutelud on soiku jäänud

Justiitsminister Kalle Laanet ütles ERR-ile, et koalitsioon ei ole praeguseks teemaga edasi liikunud, sest sotsiaaldemokraadid on valimisõiguse piiramise vastu.

„Ega siis justiitsministeerium eelkõige reformierakond koalitsioonivalitsuses ei saa ainuisikuliselt seda seadust valitsusest läbi viia ja sealt edasi riigikokku minna. Me ei ole täna kuhugi edasi liikunud. Ühel poolel on piiramist toetavad õiguspoliitilised argumendid ja teisel pool argumendid, et põhiseadust muutmata seda ei saaks teha. Me oleme tegelikult patiseisus,“ lausus Laanet.