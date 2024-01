Itaalia seadusandja on uurimise all uusaasta peol toimunud relvaõnnetuse tõttu

Uurimise käigus on konfiskeeritud 0,22 kaliibriga North American Arms minirevolver ning ohvri reiest eemaldati kuul.

Uurimise all olev Pozzolo ütles, et tõepoolest kuulus talle kõnealune väike revolver, kuid ta eitas relvast laskmist. Teisipäeval esitas opositsioon Melonile üleskutse visata Pozzolo juhtunu tõttu parteist välja.

Opositsioonilise Demokraatliku Partei juht Elly Schlein ütles, et selline ebakompetentsus on ohuks inimeste turvalisusele, rääkimata riigi huvidest.

Meloni parempoolne partei Itaalia Vennad teatasid avalduses, et Pozzolo suhtes võetakse täpsustamata samme, kui leitakse, et ta on juhtunus süüdi. Lisaks mõistsid nad hukka katsed kasutada juhtunut erakonna poliitiliseks ründamiseks.