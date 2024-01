Beiruti eeslinnas tapeti Hamasi poliitbüroo kõrge ametnik

Arouri tapmist kinnitas Hamas nendega seotud raadio Al-Aqsa vahendusel. Hamasi poliitbüroo liige Izzat al-Sharq ütles, et see oli „argpükslik mõrv“.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu nõunik Mark Regev ütles MSNBC-le, et Iisrael ei võtnud selle rünnaku eest vastutust. Ta lisas, et „kes iganes selle tegi, see peab olema selge: see ei olnud rünnak Liibanoni riigi vastu“.