Saksa liberaalid hääletasid Scholzi koalitsiooni jäämise poolt

Küsitlusel hääletas 52% osalenud FDP liikmetest valitsuskoalitsiooni jäämise poolt. FDP peasekretär Bijan Djir-Sarai ütles esmaspäeval, et tulemus näitas selgelt, et partei soovib valitsemist jätkata.

„Valdav enamus hääle andnud liikmetest soovib, et FDP jätkaks vastutuse võtmist,“ ütles ta pressikonverentsil. „Poliitilised väljakutsed on tohutud nii majanduspoliitikas, eelarvepoliitikas, aga ka migratsioonis. Ja me tahame, et FDP panustaks ka edaspidi,“ lisas ta.

Ühelgi koalitsioonierakonnal pole huvi opositsiooni nõutud ennetähtaegsete valimiste vastu.

Majanduslikult rasketel aegadel toetatakse küsitluste kohaselt konservatiive 30%, mis on umbes kaks korda kõrgem tulemus kui Sotsiaaldemokraatide ja Roheliste toetus. FDP toetus kõigub riiklikult 5% juures.

Oma uusaastakõnes 31. detsembril tunnistas Scholz, et ajad olid rasked, kuid lubas, et Saksamaal on jõudu raskest olukorrast üle saada.

„Paljud on rahulolematud ja ma võtan seda tõsiselt. Kuid samal ajal: me Saksamaal saame sellest üle,“ ütles ta kõnes. Ta lisas, et majanduslik olukord riigis hakkab paranema, „palgad tõusevad ja talvised gaasilaod on pilgeni täis“.