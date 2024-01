Missugune on kirjanduse roll ühiskonnas, eriti pöördelistel aegadel? Kas tal üldse peab mingit rolli olema? Kuidas saada aru, et luule on oluline, ja kes sellest õigupoolest peaks aru saama? Mida tuleb selle arusaamisega peale hakata? Millest see tuleb, et riigis, mis on oma põhiseadusse kirjutanud kultuuri püsimajäämise, pole loojal võimalik loomingust ära elada?